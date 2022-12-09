بالصور آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأنه توافد آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الليل وفجر اليوم من أجل أداء صلاة فجر يوم الجمعة.

ويسعى المستوطنون الصهاينة إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً في إطار الخطط الصهيونية المعلنة من أجل تهويد المسجد الأقصى والسعي لـ"أسرلته".

جدير ذكره أنه صدرت العديد من الدعوات المقدسية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه من قبل العديد من الفعاليات المقدسية لإفشال مخططات المستوطنين التهويدية.







