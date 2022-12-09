مصرع عاملين دهسا قرب مدينة القدس المحتلة

لقي عاملان مصرعيهما، فجر اليوم الجمعة، دهسا على شارع 60 بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد "نجمة داود الحمراء" أنه "عند الساعة 3:43 تلقى مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة القدس عن إصابة عاملين، على ما يبدو، من سيارة عابرة في شارع رقم 60 داخل نفق بمحاذاة 'هار غيلاه' لاتجاه الجنوب، حيث أقر مسعفون ومضمدون وفاة العاملين، في الأربعينيات من العمر".

وبدورها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث لمعرفة التفاصيل.

ويستدل من المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق، أن 322 شخصا، بينهم 107 من المجتمع العربي، قد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى أمس، الخميس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

جدير ذكره أنه بلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.