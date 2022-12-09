أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 9-12-2022

شهدت أسعار الخضروات في الاسواق بغزة اليوم الجمعة 9-12-2022، ارتفاعاً طفيفاً على بعض أصنافها وخاصة البندورة والخيار، كما ارتفعت أسعار الدجاج قليلاً.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الاسواق المحلية بغزة اليوم الجمعة 9-12-2022، ما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3.3
|2
|خيار
|2.5
|3
|بصل
|2
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|2.5
|6
|فلفل
|6
|7
|جزر
|2.5
|8
|ثوم
|8
|9
|ملفوف
|4
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|3
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|4
|14
|فصوليا
|5
|15
|بيض
|14
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|40
|18
|بطاطا
|3.5