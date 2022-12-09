أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 9-12-2022

شهدت أسعار الخضروات في الاسواق بغزة اليوم الجمعة 9-12-2022، ارتفاعاً طفيفاً على بعض أصنافها وخاصة البندورة والخيار، كما ارتفعت أسعار الدجاج قليلاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الاسواق المحلية بغزة اليوم الجمعة 9-12-2022، ما يلي: