أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 9-12-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:36 ص
09 ديسمبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif

شهدت أسعار الخضروات في الاسواق بغزة اليوم الجمعة 9-12-2022، ارتفاعاً طفيفاً على بعض أصنافها وخاصة البندورة والخيار، كما ارتفعت أسعار الدجاج قليلاً.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الاسواق المحلية بغزة اليوم الجمعة 9-12-2022، ما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 2.5
3 بصل 2
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 6
7 جزر 2.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 4
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 4
14 فصوليا 5
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 3.5

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