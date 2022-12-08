إليك موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية الجديد 2022

وضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري الإجابة عن سؤال موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في المملكة العربية السعودية 2022 بعد أن رصدنا عمليات بحث واسعة على محركات البحث المتوفرة حيث ستتكون قادرين على التعرف بشأن هذا الموضوع وتعد هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف يوميا على كتابتها ويمكن لكم الآن بكل سهولة من التعرف على الإجابة عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكرين في السعودية ونطلب من سيادتكم المواصلة في المتابعة الكاملة حتى النهاية وهو على النحو التالي:

موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية 2022

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم الإجابة عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية 2022 إذ أنه من المقرر ان يتم صرف هذه الرواتب يوم الأحد المقبل الموافق 25 ديسمبر 2022 م، وذلك الموافق يوم 1 جمادى الثانية 1444 هـ، وهذا جاء بحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية .

متى موعد رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية

وبحسب بيان وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والتي تم تداوله على معظم الوكالات الإعلامية المحلية ، إذ أنه من المقرر أن تكون بداية المكافأة السنوية لعام 2023 بخفض الراتب.

وأشارت إلى أن موعد صرف هذا الراتب الشهري هو الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 م، وذلك الموافق يوم 3 جمادى الثانية 1444 هـ. واكد المالية ، أن الحكومة ستوجه الموظف لتلقي زيادة رواتبه ومزايا التقاعد عند حساب تاريخ الدفع الأساسي.

رواتب المتقاعدين والعسكريين في السعودية 2022

ويواصل فريق فلسطين اليوم تقديم شرح الموضوع، إذ أن هذا التوجه الجديد سوف تتماشى مع هذه الزيادة بمؤشر تكلفة العمالة للقوات المسلحة. ومن المتعارف عليه في المملكة وفقًا للقانون أنه يحق لأفراد الخدمة العسكرية الحصول على زيادة تقاعدية بنسبة 2٪ عن كل عام عمل بعد 20 عامًا من الخدمة.

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها عن موعد زيادة رواتب المتقاعدين والعسكريين في المملكة العربية السعودية 2022 ، نشير إلى أن فرع المعاشات إلزامي يطبق فقط على المواطنين السعوديين بنسبة مساهمة تبلغ 18٪ من الأجر ؛ 9٪ .

وهذه المساهمة ، وبحسب وزارة المالية ، سيدفعها صاحب العمل ومزايا التوظيف الأخرى مثل الأقدمية والترقيات وكذلك الزيادة المقررة في السعودية.