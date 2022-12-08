إليكم تشكيلة منتخب البرتغال والمغرب الرسمية في ربع النهائي كأس العالم في قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال والمغرب الرسمية في ربع النهائي كأس العالم في قطر 2022 ، ساعات قليلة تفصلنا عن بدء هذه المباراة التي استعد لها المنتخبين الأوروبي والعربي من أجل تحقيق الفوز والانتصار من اجل التأهل إلى النصف النهائي الحاسم للفايل ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب بسبب عمليات البحث عليها عبر محركات الشبكة العنكبوتية كما ويتحمس جميع المتابعين لهذه البطولة التي يتابعها اشخاص من جميع دول العالم لمشاهدة مباراة البرتغال والمغرب ونشير لكم إلى أن الفريق وضع أيضا بين ايديكم في ثنايا هذه السطور اسم المعلق الرياضي على قناتي بي ان سبورت والكاس وتردد القنوات الناقلة وكل ما عليكم الآن هو المتابعة حتى النهاية م أجل التعرف عليها .

تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب كاس العالم 2022

وفي هذه الفقرة التي عدها فريق الموقع سوف نتعرف الآن معا على التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم فإنه يضم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس (رفائيل لياو).

ونواصل معكم في تشكيلة منتخب البرتغال ، وفي خط الوسط فإنه يضم: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

وفي خط الدفاع للمنتخب الذي يضم مهرة في كرة القدم يضم كل من: نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، فيما يأتي في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.



تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في كأس العالم 2022

ووضعنا لكم تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة التي سيواجه بها منتخب البرتغال الذي يضم نجوم في كرة القدم وهي التالي: إذ يأتي في خط الهجوم كل من: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

اما في خط الوسط لمنتخب المغرب فإنه يضم كل من اللاعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري). وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

في حراسة المرمى للمنتخب الذي فاز على اسبانيا بركلات الترجيح كل من : ياسين بونو، منير المحمدي.



موعد بدء مباراة منتخب البرتغال والمغرب

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين ، والساعة السادسة بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال ضمن منافسات جولة ربع نهائي في كأس العالم بقطر 2022 على استاد الثمامة الذي يتسع ما يزيد عن 44 ألف متفرج .

من هو معلق مباراة المغرب ضد البرتغال

وفي هذه الفقرة سوف نضع لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور المتابع لهذه البطولة الكروية التي كلفت دولة قطر لاستضافتها نحو 220 مليار دولار، وعلى قنوات ( بين سبورت)، المعلق الرياضي المغربي جواد بده، وعلى قنوات (الكأس)، سيعلق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال

ترددات قنوات الكأس Alkass علي 2022

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6

نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4

عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6

آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4

جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

مواجهة نارية بين #المغرب و #البرتغال في دور الـ8 من كأس العالم قطر 2022

من هو الأقرب للفوز برأيك؟ 🤔 pic.twitter.com/PCxbrDsKTE — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 6, 2022

تردد القنوات الناقلة المفتوحة لكأس العالم 2022 مجانًا

ولقد وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 في مونديال قطر بث مباشر ومن أجل ضبطتها على شاشة التلفاز يترتب عليكم المواصلة حيث وضعنا لكم جمع ترددات قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي التالي:

أولا: إليكم تردد قنوات بي إن سبورتس على القم الصناعية نايل سات 7 درجات غرباً

أولا: ونقدم لكم التردد الذي من خلاله ستشاهدون المباريات ، قنوات beIN SPORTS HD 11،12،13،14 التردد: 10853 / أفقي – معدل الترميز: 27500

ثانيا: كما ونواصل معكم ، والان تردد قنوات beIN SPORTS HD 15 التردد: 12284 / عمودي – معدل الترميز: 27500.

ثالثًا: أما عن تردد قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4 فهو التالي: التردد: 12264 / أفقي – معدل الترميز: 27500

رابعا: وضمن ترد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 ، تأتي قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7،8 التردد: 12475 / عمودي – معدل الترميز: 27500. ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث عبرها حول تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب الرسمية في ربع نهائي كأس العالم 2022 .

خامسا: وفي المرتبة الخامسة ، تأتي قنوات beIN SPORTS HD 9،10،16 التالي: التردد: 12245 / عمودي – معدل الترميز: 27500.

ثانيا: وبعد تعرفنا على تردد قنوات بي ان سبورت على نايل سات ، والان على القمر عرب سات 26 درجة شرقاً:

أولا: وتأتي في المتربة الاولى تردد قنوات beIN Sports HD 13 وهو التالي: التردد: 11642 / أفقي – معدل الترميز: 27500

ثانيا: أما عن تردد قنوات beIN Sports HD 8،9 فهو التالي: التردد: 11623 / عمودي – معدل الترميز: 27500

ثالثا: ونواصل معكم تقديم ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 وتأتي قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4 التردد: 11547 / عمودي – معدل الترميز: 27500

رابعًا: وفي المرتبة الرابعة ، فإن قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7 سيكون لديها على بث مباريات مونديال قطر 2022 كاملةً وهي : التردد: 11585 / عمودي – معدل الترميز: 27500.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول تشكيلة منتخب البرتغال ضد المغرب في ربع النهائي كأس العالم 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .