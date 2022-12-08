تشكيلة منتخب المغرب والبرتغال في ربع النهائي كأس العالم 2022 .. تشكيل منتخب البرتغال والمغرب

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في ربع النهائي كأس العالم 2022 ، مع اقتراب العد التنازلي في انطلاق هذه المباراة النارية التي ينتظرها الملايين من المتابعين في الدول العربية والأجنبية معًا وبسبب عمليات البحث التي تجاوزت الـخمسين ألف عبر محرك جوجل الشهير في يوم واحد قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة في هذه المقالة حول تشكيلة منتخب المغرب التي سيواجه بها نظيره البرتغال وبالإضافة إلى ذلك وضعنا بين ايديكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة ، ونشير لكم إلى أن الفريق قام على مدار مونديال قطر في تغطية معظم اخباره ومستجدات مبارياته كما هو الآن ونطلب من حضراتكم في هذه المقدمة إلى استكمال القراءة لباقي المقالة حتى النهاية التي يكون تفاصيلها على النحو التالي:

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في كأس العالم 2022

ووضعنا لكم تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة التي سيواجه بها منتخب البرتغال الذي يضم نجوم في كرة القدم وهي التالي: إذ يأتي في خط الهجوم كل من: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

اما في خط الوسط لمنتخب المغرب فإنه يضم كل من اللاعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري). وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

في حراسة المرمى للمنتخب الذي فاز على اسبانيا بركلات الترجيح كل من : ياسين بونو، منير المحمدي.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب في ربع النهائي لكاس العالم 2022

وبعد ان تعرفنا سويا على تشكيلة منتخب المغرب ، الان سوف نتعرف معا على التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم فإنه يضم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس (رفائيل لياو).

ونواصل معكم في تشكيلة منتخب البرتغال ، وفي خط الوسط فإنه يضم: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

وفي خط الدفاع للمنتخب الذي يضم مهرة في كرة القدم يضم كل من: نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، فيما يأتي في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.



موعد انطلاق مباراة منتخب المغرب والبرتغال

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين ، والساعة السادسة بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال ضمن منافسات جولة ربع نهائي في كأس العالم بقطر 2022 على استاد الثمامة الذي يتسع ما يزيد عن 44 ألف متفرج .

من هو معلق مباراة المغرب ضد البرتغال

وفي هذه الفقرة سوف نضع لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور المتابع لهذه البطولة الكروية التي كلفت دولة قطر لاستضافتها نحو 220 مليار دولار، وعلى قنوات ( بين سبورت)، المعلق الرياضي المغربي جواد بده، وعلى قنوات (الكأس)، سيعلق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

👏🏻🌟رسميا ”المغرب والبرتغال“ الى دور الثمانية

وانشاء الله التوفيق #أسود_الأطلس 🇲🇦♥️🙏

موجود عندي تذاكر والكمية من الفئه الثانيه و الثالثه فقط اللى عنده رغبة يتواصل عبر الرابط👇https://t.co/8jgJWfld07#المغرب_البرتغال #MAR #المستحيل_ليس_مغربياً #Morocco pic.twitter.com/O00IrtQZet — سعود بن فيصل العنزي (@mae95941) December 6, 2022

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة المغرب والبرتغال

ترددات قنوات الكأس Alkass 2022 :

القمر التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 12245 ° E 27500 رأسي V 5/6

نايل سات 11919 W 27500 أفقي H 3/4

عرب سات بدر 6 12245 ° E 27500 أفقي H 5/6

آسيا سات 5 3660 ° E 27500 رأسي V 3/4

جالكسي 19 12084 W 22000 رأسي V 3/4

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 مجانًا

ولقد وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 في مونديال قطر بث مباشر ومن أجل ضبطتها على شاشة التلفاز يترتب عليكم المواصلة حيث وضعنا لكم جمع ترددات قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي التالي:

أولا: إليكم تردد قنوات بي إن سبورتس على القم الصناعية نايل سات 7 درجات غرباً

أولا: ونقدم لكم التردد الذي من خلاله ستشاهدون المباريات ، قنوات beIN SPORTS HD 11،12،13،14 التردد: 10853 / أفقي – معدل الترميز: 27500

ثانيا: كما ونواصل معكم ، والان تردد قنوات beIN SPORTS HD 15 التردد: 12284 / عمودي – معدل الترميز: 27500.

ثالثًا: أما عن تردد قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4 فهو التالي: التردد: 12264 / أفقي – معدل الترميز: 27500

رابعا: وضمن ترد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 ، تأتي قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7،8 التردد: 12475 / عمودي – معدل الترميز: 27500

خامسا: وفي المرتبة الخامسة ، تأتي قنوات beIN SPORTS HD 9،10،16 التالي: التردد: 12245 / عمودي – معدل الترميز: 27500.

ثانيا: وبعد تعرفنا على تردد قنوات بي ان سبورت على نايل سات ، والان على القمر عرب سات 26 درجة شرقاً:

أولا: وتأتي في المتربة الاولى تردد قنوات beIN Sports HD 13 وهو التالي: التردد: 11642 / أفقي – معدل الترميز: 27500

ثانيا: أما عن تردد قنوات beIN Sports HD 8،9 فهو التالي: التردد: 11623 / عمودي – معدل الترميز: 27500

ثالثا: ونواصل معكم تقديم ترددات القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 وتأتي قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4 التردد: 11547 / عمودي – معدل الترميز: 27500

رابعًا: وفي المرتبة الرابعة ، فإن قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7 سيكون لديها على بث مباريات مونديال قطر 2022 كاملةً وهي : التردد: 11585 / عمودي – معدل الترميز: 27500.

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق الموقع حول تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال في ربع النهائي كأس العالم 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .