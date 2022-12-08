توقعات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام القادمة

توقع موقع طقس فلسطين أن يكون الجو في البلاد يوم غدٍ الجمعة غائماً قليلاً، و لن يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويبقى الجو خريفياً دافئاً نسبياً نهاراً وتحديداً في وقت الظهيرة . مع المساء يسود جو بارد نسبي. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية.

و تبقى الأجواء غائمة قليلاً يوم السبت، و تسود اجواء مستقرة وجافة مشمسة نهاراً نتيجة مرتفع جوي ضخم. ومع المساء يسود جو بارد نسبي . الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية.

أما الأحد المقبل، فيكون الجو صافياً، و يسود جو بارد في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة. ونهاراً يكون الجو مشمساً ودافئاً نسبياً. ومع المساء يعود الجو بارداً نسبياً يتحول الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية. ويسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل نسبياً. ليلاً يسود جو بارد في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.

و تسود أجواء غائمة جزئياً يوم الثلاثاء خلال النهار، و يكون الجو دافئاً ومعتدل الى حد بعيد. ومع المساء وفي النصف الثاني من اليوم عموماً تتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم.