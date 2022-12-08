الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد الفتى الريماوي و تؤكد تمسكها بخيار المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الفتى، ضياء محمد الريماوي (17 عامًا) من بلدة بيت ريما، الذي ارتقى برصاص العدو المجرم عقب إصابته واعتقاله خلال مواجهات غرب رام الله اليوم الخميس.

و أكدت الحركة في بيان لها أن هذه الجرائم الإرهابية برهان واضح على وحشية المحتل الذي يستهدف أبناء شعبنا كافة.

و أشارت الى أن تصاعد هذه الحرب البشعة وسفك دماء أبناء شعبنا، يستوجب وقفة جادة وتحركًا عاجلاً لصد العدوان وردع العدو عن جرائمه، مشددة على أن شعبنا الحر الصامد سيبقى متمسكاً بخيار المقاومة والدفاع عن قضيته حتى دحر الاحتلال.

و قالت الحركة في بيانها: " نعاهد كل شهداء شعبنا على استمرار مسيرة المواجهة حتى الحرية والخلاص".