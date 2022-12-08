الصحة تكشف عن تفاصيل إصابة الشهيد ضياء الريماوي في رام الله

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، تفاصيل إصابة الشهيد ضياء الريماوي (16 عاما) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية عابود غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحة، في بيان لها، أن الشهيد ضياء الريماوي أصيب برصاصتين من جهة الظهر، الأولى خرجت من الصدر والثانية خرجت من البطن.

وكانت الوزارة، قد صرحت في وقت سابق اليوم، عن وقوع إصابة ثانية لأحد الشبان برفقة الريماوي وصفت جراحه بالخطرة، وتم تحويله إلى مستشفيات الداخل المحتل.

وذكرت الصحة، في بيان مقتضب لها، أن حصيلة الشـهــداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى 217 شهـيـداً، بينهم 52 في قطاع غزة و165 في الضفة.