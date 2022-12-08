أسباب قصة فضيحة نورة الدوسري مع زوجها على تويتر في السعودية

أسباب قصة فضيحة نورة الدوسري مع زوجها على تويتر بالمملكة العربية السعودية ، ويسجل محرك جوجل الشهير في هذه الأوقات عمليات بحث بعد أن تصدر هذا الموضوع قائمة التريند على تويتر في سبيل الوصول إلى التعرف على أسباب قصة فضيحة نوره الدوسري حيث قمنا في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على التفاصيل الكاملة عن هذا الامر ، ولقد ارفق لكم فريق فلسطين اليوم مقطع فيدية لنورة بعد أن بثته على حسابها الشخصي سناب شات الرقمي كما وضعنا بين ايديكم بعض من ردود أفعال الجمهور على القضية التي بدأ الإعلام المحلي في الحديث عنها وهي على النحو التالي:

قصة فضيحة نورة الدوسري بالسعودية

وكانت نورة الدوسري روت لمتابعيها في بث مباشر على حسابها على سناب شات حول قضيتها (الأخلاقية) التي تسببت بخسارتها قضية (حضانة أطفالها) من زوجها. وذكرت أنها خسرتها لأسباب كثيرة منها انها حبت شخص يدعى أبو سلطات وانجبت منه ولادها الأول سلطان والأخر فهد وضحت وتنازلت بكل شيء من أجله قبل ان تتزوجه. إلا أن هذا الزواج انتهى بالانفصال أي بالطلاق بين الزوجين. وتواجه نوره الدوسري قضية في المحكمة رفعاها ضدها زوجها من أجل حضانة الاولاد

أسباب فضيحة نوره الدوسري

خليل علق على فضيحة نوره الدوسري : "اللي فهمته أنها تزوجت زوجها الأول بعد ما سجلت عليها قضية اخلاقية معه، وبعد طلاقها منه تزوجت شخص أخر وأنجبت منه وحرمها من الحضانة لأنه أستشهد ضدها بالقضية الأخلاقية القديمة".

الشاعر فهد الرشيدي علق عبر حسابه قائلاً" السلام عليكم هذا للي تتكلم هي نوره - وش مشكلتها. - تقول حب شخص وتزوجته. وش المشكلة وين الفضيحة ؟؟ بعيد هذي انسانه صريح وتوقع انها على حق. حسب وجهت انظرني لن فيه علامات تبين في مثل هذي الحالات ، ولكن اعطوتها للي تبي يمكن علي حق واعلم الله وشكرا لك".

حساب الوائلي علق : "انا لا افتري على احد لكن هي سترها الله وفضحت نفسها خوذي الاعتراف صوتا وصورة من #فضيحه_نوره_الدوسري والمرة الثانية لا تولفين قصص ولا تهرفي بما لا تعرفي هل فهمتي جيدا ، اذا رايت فتاه جريئة ووقحه فتش من كان زوجها ومن كان اخوها ومن كان ابوها ".

تفاصيل فضيحة نوره الدوسري

حساب رايقة علق : "النساء اصبحت شرسه بسبس الرجال التي تستخدم رجولتها في اضطهاد النساء وقمعها واخذ حقوقها ويستغربون وش فيها نوره لأنها تعقدت على يد زوج واهل قال لهم الله ورسوله رفقا بهم اعطوهم حقوقهم ارحموهم".

نورة العنزي علق تفاصيل فضيحة نوره الدوسري : "يقهرونها ويسبونها ويعذبونها ويأخذون أطفالها ويبونها تصير حليله ما يصير القطه وهي قطه صارت شرسة يوم الكلب جاء عيالها ما خافت منه رغم يمكن انه يأكلها".

خالد بن جلوي علق : "نصيحه عمر اللي يبي يتزوج لا يأخذ مثل العينات هذه اذا شفت اسلوبها وكلامها بالشوفة لو واحد بالمية كنسل ع طول لان لو خذيتها راح تكره شيء اسمه زواج تجيب لك الامراض والفضائح مثل عينه هذه زوجها الله يعينه انفضح".

فالح بن صقر علق على فضيحة نوره الدوسري : "قبل سنوات كنا لا نرى الفسوق والعصيان والشذوذ والبهتان ومرد ذلك الوازع الديني والأخلاقي وتفشي الحياء بين الناس. الأن لا نكاد نغمض اعيننا عن فضيحه تزلزل مبادئنا الا وتصفع انظارنا بأخرى وهلم دواليك. فضائح الناس لم تعد للناس بل أصبحت روتين طبيعي شئنا أم أبينا ".

فيصل علق على فضيحة نوره الدوسري : اي كلمه فيها فضيحه او مضره لاحد لا تدخلها حتى ولو كانت صدق لا تتبع عورات المسلمين وقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا".

مود علق : "يا كرهي للكلمة هذي فضيحة فلان وفلان وربي قشعريرة الواحد دايم يدعي الله يستره فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وبعضهم ما يصدق بهالسوالف".

أبو هتان علق على فضيحة نوره الدوسري : هذي وشاكلاتها خطر ع المجتمع يبثون افعالهم المشينة لجميع فئات المجتمع والمرأة اصبحت تتخذ اتفه سبب حتى تطلع متبرجه وبثوث وانا مظلومة وانا معنفة لازم وضع حد لمثل هؤلاء".