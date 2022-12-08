الاحتلال يرفض منح 200 مسيحي من قطاع غزة تصاريح للسفر إلى القدس وبيت لحم

قال كامل عيّاد مدير العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذوكسية بغزة، إن "السلطات الإسرائيلية رفضت إعطاء تصريح لـ 200 مسيحي من قطاع غزة للسفر إلى مدينتي القدس وبيت لحم للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد بينما منحت تصاريح لما يقارب 600 مسيحي".

واستنكر عياد للقرار الإسرائيلي بمنع المسيحيين المشاركة في الأعياد، بحجة ما سموه "المنع الأمني"، دون إبداء أي توضيحات.

ولفت إلى أن "من حق المسيحيين كافة في القطاع المغادرة لحضور احتفالات أعياد الميلاد بمدينتي القدس وبيت لحم".

ويحتفل المسيحيون بالعيد ليلة 24 ـ 25 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بحسب التقويم الغربي، فيما تحتفل الطوائف المسيحية الشرقية في السابع من يناير سنويا.

وعادة ما يصل عشرات آلاف المسيحيين من أنحاء العالم إلى القدس الشرقية ومناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمشاركة في الاحتفالات داخل المواقع الدينية الأكثر قداسة لمسيحيي العالم.

ويعيش في غزة نحو 1000 مسيحي، من مجموع سكان القطاع البالغ قرابة مليوني نسمة، يتبع نحو 70 بالمئة منهم لطائفة الروم الأرثوذكس، التي تمتلك كنيسة مركزية في مدينة القدس، فيما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

ويعمل مسيحيو غزة في المهن المختلفة كالتعليم، والطب، والقانون، ويقطن معظمهم غرب ووسط مدينة غزة.