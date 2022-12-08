تردد قناة إيجي بست Egy Best الجديد 2022 عبر نايل سات

الموقع الرسمي لقناة ايجي بست و تردد القناة الجديد 2022 على نايل سات، تحظى قناة ايجي بست باهتمام واسع من قبل المشاهدين في الدول العربية، و يبحث الكثير من المتابعين عن الرابط الرسمي للموقع الالكتروني لقناة ايجي بست، بينما يسعى البعض لضبط تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، و لا سيما بعد التغييرات التي تسببت في ارباك على القمر الصناعي نايل سات، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة التردد الجديد لقناة ايجي بست 2022، و رابط القناة الرسمي على الانترنت.

تردد قناة ايجي بست الجديد

ازدادت عمليات البحث خلال هذه الأيام عن تردد قناة ايجي بست الشهير، و لا سيما مع اقتراب راس السنة و التي تتزامن مع احتفالات في مختلف الدول، حيث تقدم القناة عدداً من أهم الأعمال الدرامية المميزة، و خصوصاً أنها ضمن القنوات المميزة التي يتابعها الملايين من المتابعين، و نعرض لكم في السطور التالية التردد الجديد لقناة ايجي بست 2022 على القمر الصناعي نايل سات، حتى يمكنكم ضبطه على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، و الاستمتاع بمشاهدة اقوى المسلسلات و الأفلام.

و تعتبر قناة ايجي بست من القنوات المميزة، و التي تتخصص في عرض أهم و افضل المسلسلات العربية و الأفلام الأجنبية الحديثة، و لذلك تم اطلاق سلسلة من القنوات التابعة لها منها المخصص لعرض المسلسلات و منها متخصص في عرض الأفلام و المسرحيات، و تحرص قناة ايجي بست على تقديم كل ما هو جديد لجمهورها الكبير، الذي ينتشر في ارجاء العالم.

تردد قنوات ايجي بست EGY BEST

ولكي تحصل على مشاهدة ممتعة يرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الجديد وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات:

تكرار 11179

الاستقطاب أفقي

عامل تصحيح الخطأ 6/5

معدل الترميز 27500

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الأعمال المعروضة على شاشة EGY BEST

تقدم قناة إيجي بست على شاشتها مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات منها:

فيلم Soulmate.

الغسالة.

أبناء الشيطان.

الصندوق الأسود.

فيلم خان تيولا.

رسالة.

صبور وراضٍ.

قابل للكسر.

مسلسل الآنسة فرح.

سلسلة العطلات المفتوحة.

ما هو فيلمك

فيلم شاطئ الحب.

ذهبت روحي

في مسلسل الحلو والمر.

فيلم الخصائص.

فيلم سر غطاء الخفاء.

فيلم ماما الحامل.

مسلسل قصة حب.

سلسلة مدرسة الحب.