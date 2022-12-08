فيديو.. تفاصيل فضيحة نوره الدوسري مع زوجها ... قصة نورة الدوسري على تويتر بالسعودية

تفاصيل فضيحة نوره الدوسري على تويتر بالمملكة العربية السعودية ، وخلال الساعات الماضية من اليوم الخميس الموافق 8/12/2022 ضجت هذه الفضيحة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصلت قائمة الأكثر تداولا والتريند وسط تفاعل بالآلاف فيما يبحث مئات الالاف من الأشخاص داخل المملكة وخارجها عن تفاصيل حادثة فضيحة نورة الدوسري وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى أن يكتب هذه المقالة التي اوضحنا فيها كامل التفاصيل بخصوص هذا الموضوع الذي بات حديث الشارع كما ونقلنا فيها بعض من تغريدات أي تفاعل الجمهور على القضية الرائدة وهي على النحو التالي:

تفاصيل فضيحة نوره الدوسري بالسعودية

نورة الدوسري روت لمتابعيها في بث مباشر على حسابها على سناب شات حول قضيتها (الأخلاقية) التي تسببت بخسارتها قضية (حضانة أطفالها) من زوجها. وذكرت أنها خسرتها لأسباب كثيرة منها انها حبت شخص يدعى أبو سلطات وانجبت منه ولادها الأول سلطان والأخر فهد وضحت وتنازلت بكل شيء من أجله قبل ان تتزوجه. إلا أن هذا الزواج انتهى بالانفصال أي بالطلاق بين الزوجين. وتواجه نوره الدوسري قضية في المحكمة رفعاها ضدها زوجها من أجل حضانة الاولاد

قصة فضيحة نورة الدوسري

خليل علق على فضيحة نوره الدوسري : "اللي فهمته أنها تزوجت زوجها الأول بعد ما سجلت عليها قضية اخلاقية معه، وبعد طلاقها منه تزوجت شخص أخر وأنجبت منه وحرمها من الحضانة لأنه أستشهد ضدها بالقضية الأخلاقية القديمة".

الشاعر فهد الرشيدي علق عبر حسابه قائلاً" السلام عليكم هذا للي تتكلم هي نوره - وش مشكلتها. - تقول حب شخص وتزوجته. وش المشكلة وين الفضيحة ؟؟ بعيد هذي انسانه صريح وتوقع انها على حق. حسب وجهت انظرني لن فيه علامات تبين في مثل هذي الحالات ، ولكن اعطوتها للي تبي يمكن علي حق واعلم الله وشكرا لك".

هاشتاق فضيحة نوره الدوسري

حساب الوائلي علق : "انا لا افتري على احد لكن هي سترها الله وفضحت نفسها خوذي الاعتراف صوتا وصورة من #فضيحه_نوره_الدوسري والمرة الثانية لا تولفين قصص ولا تهرفي بما لا تعرفي هل فهمتي جيدا اذا رايت فتاه جريئة ووقحه فتش من كان زوجها ومن كان اخوها ومن كان ابوها".

حساب رايقة علق : "النساء اصبحت شرسه بسبس الرجال التي تستخدم رجولتها في اضطهاد النساء وقمعها واخذ حقوقها ويستغربون وش فيها نوره لأنها تعقدت على يد زوج واهل قال لهم الله ورسوله رفقا بهم اعطوهم حقوقهم ارحموهم".

نورة العنزي علق : "يقهرونها ويسبونها ويعذبونها ويأخذون أطفالها ويبونها تصير حليله ما يصير القطه وهي قطه صارت شرسة يوم الكلب جاء عيالها ما خافت منه رغم يمكن انه يأكلها".

خالد بن جلوي علق : "نصيحه عمر اللي يبي يتزوج لا يأخذ مثل العينات هذه اذا شفت اسلوبها وكلامها بالشوفة لو واحد بالمية كنسل ع طول لان لو خذيتها راح تكره شيء اسمه زواج تجيب لك الامراض والفضائح مثل عينه هذه زوجها الله يعينه انفضح".

فالح بن صقر علق على فضيحة نوره الدوسري : "قبل سنوات كنا لا نرى الفسوق والعصيان والشذوذ والبهتان ومرد ذلك الوازع الديني والأخلاقي وتفشي الحياء بين الناس. الأن لا نكاد نغمض اعيننا عن فضيحه تزلزل مبادئنا الا وتصفع انظارنا بأخرى وهلم دواليك. فضائح الناس لم تعد للناس بل أصبحت روتين طبيعي شئنا أم أبينا ".