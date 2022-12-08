وكالة الغوث تعلن عن مساعدة طارئة للاجئين الفلسطينيين من ذوي الإعاقة في سوريا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، عن توزيع مساعدة نقدية طارئة، لمرة واحدة، لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من فلسطينيي سوريا.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها إن هذه المساعدة تأتي في إطار مشروع مساعدة الشتاء الممول من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التابع للأمم المتحدة، لدعم مجموعة محددة من الأشخاص الأكثر عوزًا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب”.

وأضافت أن “عملية التوزيع ستبدأ اعتبارًا من 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الـ18 من ذات الشهر، حيث ستتلقى كل عائلة فيها شخص أو أكثر من ذوي الاعاقة، مبلغ 321 ألف ليرة سورية (56 دولارًا)، لمرة واحدة فقط”.

ونوهت “أونروا” إلى أنه “سيتم إرسال رسائل إلى العائلات المستفيدة، تتضمن تفاصيل مكان وتاريخ الاستلام”، داعية المستفيدين إلى “مراقبة هواتفهم المحمولة، وأن تكون في وضع التغطية دائمًا من أجل تلقي الرسائل”.

وأكدت الوكالة في بيانها أنها “لا تزال تبحث عن مصادر تمويل أخرى لتغطية بقية العائلات الأكثر عوزًا”.

وتقدر الأمم المتحدة أعداد الفلسطينيين الذين لا يزالون في سوريا بحوالي 440 ألف لاجئ، يعيش نحو 91 في المائة منهم في فقر مدقع، بأقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم، وسط اضطرار 40 في المائة منهم للنزوح عن بيوتهم ومناطقهم.