مستوطنون يقتحمون موقع "حومش" في نابلس ويعتدون على المواطنين

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس، بأن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا موقع مستوطنة "حومش" قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأقاموا احتفالاً راقصًا في المكان.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستوطنين اقتحموا الموقع بحامية مشدّدة من قوات الاحتلال، بعد أن نقلتهم عشرات الحافلات إلى المكان.

وأشارت إلى أن المقتحمين اعتدوا على المواطنين بالشتم والعربدة عند الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، بالتزامن مع إقامة احتفالات راقصة بالمكان.

وتشهد مدن وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، في هذه الأيام، تصاعدًا لهجمات المستوطنين، بدعم من حكومة الاحتلال وبتحريض من أعضاء وعناصر حزب "الحريديم".