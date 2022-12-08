الاحتلال يقرر هدم منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، هدم منزل الشهيد عدي التميمي، الذي استشهد بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين، إلى الجنوب الشرقي من مدينة القدس المحتلة.

واستشهد التميمي (22 عاما) في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال خلال تنفيذه عملية إطلاق نار استهدفت حراس أمن الاحتلال على مدخل مستوطنة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة.

وكان الاحتلال قد طارد الشهيد التميمي لأكثر من عشرة أيام، حظي خلالها الشهيد بالدعم والحاضنة الشعبية في مخيم شعفاط وضاحية السلام، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر على الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية إصابة آخر.