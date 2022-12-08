رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في دفع الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين

غادر السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى المملكة العربية السعودية لحضور أعمال القمة العربية الصينية الأولى، والتي ستعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أكد "العسومي" أهمية هذه القمة التي تعقد في ظل تحديات غير مسبوقة على المستوى العربي والدولي، تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف بين الدول العربية والدول الصديقة لها لمواجهة هذه التحديات، مضيفاً أن العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية تحكمها العديد من المصالح المتبادلة فضلاً عن الإنتماء الحضاري المشترك.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدفع إلى الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب وأوسع، بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين العربي والصيني، والارتقاء بآليات منتدى التعاون العربي الصيني.

وأعرب العسومي عن ثقته في أن هذه القمة ستمثل نقطة تحول جوهرية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدول العربية والصين وتحقيق تطلعات الشعبين العربي والصيني في التقدم والتنمية.