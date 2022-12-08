جامعة الأقصى والهيئة المستقلة تكرمان المشاركين بمسابقة رسومات الحق في السفر

نظمت جامعة الأقصى والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" فعالية إبداعية حقوقية، تتويجاً لمسابقة أفضل رسم حول الحق في التنقل والسفر، تزامناً مع فعاليات إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بهدف إذكاء الوعي بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها، وضرورة تمتع الجميع بها دون تمييز، وسط لفيف من الحضور ممثلين عن الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية والطلبة والفنانين والإعلاميين.

وأكد الدكتور أيمن صبح رئيس جامعة الأقصى أهمية تفعيل الحق في التنقل والسفر لتسليط الضوء على هذا الحق الذي يحرم منه الإنسان الفلسطيني، ويفاقم من معاناة المرضى والطلبة وغيرهم، بسبب الاحتلال الجاثم على أرضنا الذي قطع أوصال الضفة الغربية من خلال الحواجز المنتشرة في جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة وفرض حصار خانق على قطاع غزة منذ سنوات، لافتاً إلى أهمية الفن كأداة للتعبير عن أهم القضايا وأشكال المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وحرص الجامعة على استثمار الفنون في هذه خدمة قضايا المجتمع.

وفي كلمته أوضح المستشار سلامة بسيسو نائب المفوض العام للهيئة المستقلة أن هذه الفعالية تتناول حقاً أساسياً من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي وهو الحق في التنقل والسفر الذي خصصت له الهيئة حملة طوال العام 2022 بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي تطال هذا الحق، وما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من قيود تحرم الفلسطينيين من جملة من الحقوق بسبب سلبهم الحق في السفر، مؤكداً أن الحق في التنقل والسفر بموجب قانون حقوق الإنسان هو سلطة يتمتع بها كل إنسان دون تمييز.

وتضمنت الفعالية كلمة مسجلة للسيدة فرانشيسكا البانيز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، أكدت فيها أننا في وضع أصبح فيه وضع حقوق الإنسان أكثر خطورة، ومن غير المقبول مواجهة انتهاكات الاحتلال الاستيطاني غير الشرعي الذي مضى عليه 50 عامًا، بصمت المجتمع الدولي، لافتة إلى عملها على تقارير موضوعية عن حق تقرير المصير وانتهاكات الاحتلال في مسألة حرية التنقل، وأنها ستواصل عملها للتأكيد على أن العدالة وحقوق الإنسان والمساءلة مسؤولية الجميع.

ووخلال الفعالية الحقوقية التي تخللها فقرات فنية وفلوكلورية، تم تكريم لجنة تحكيم المسابقة، وتسليم المشاركين والمشاركات في المسابقة دروع تكريم تقديراً لجهدهم في تعزيز رسالة حقوق الإنسان والتأكيد على حق الجميع في التنقل والسفر، كما تم افتتاح معرض صور تضمن جميع اللوحات المشاركة.

كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين والفائزات بالمسابقة وتسليمهم جوائزهم، حيث حازت على المرتبة الأولى نور حمزة الحلو، والمرتبة الثانية سميحة وائل خضير، والمرة الثالثة جهاد نزار دغمش، والمرتبة الرابعة أفنان جهاد البرعي.

وقد حملت هذه الفعالية الإبداعية رسائل حقوقية مفادها أن حقوق الإنسان متأصلة ولا تتجزأ، وأن الإعلان العالمي هو مرجعية تلك الحقوق، وجاءت تتويجاً لحملة مناصرة أطلقتها الهيئة مطلع العام الجاري 2022 للتأكيد على أن الحق في التنقل والسفر هو حق أصيل، يجب تعزيزه وحمايته وضمان تمتع الجميع به على قدم المساواة.