اندلاع مواجهات في جنين والاحتلال يغلق حاجز شرق طولكرم

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجز عنّاب شرق طولكرم، بالتزامن مع اندلاع مواجهات مع الشبان غرب مدينة جنين، وقلقيلية.

وأوردت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من الاتجاهين، وأعاقت حركة تنقل المركبات المارة، ما تسبب في حدوث أزمة مرورية بالمكان، في الوقت الذي انتشرت فيه في الأراضي المحيطة بالحاجز.

وفي جنين، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين، أطلق خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع.

بينما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه العمال قرب فتحات الجدار جنوب مدينة قلقيلية.

يُذكر أن قوات الاحتلال اغتالت فجر اليوم، ثلاثة شبان من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في كمين أعدته لهم، وهم عطا شلبي (46 عامًا)، وصدقي زكارنة (22 عامًا)، وطارق الدمج (32 عامًا).