تشكيل لجنة فنية تحضيرية لعقد مؤتمر القدس 2023

اتفقت المرجعيات المقدسية، اليوم الخميس، على تشكيل اللجنة الفنية التحضيرية المنبثقة عن المرجعيات للبدء بتحضير أوراق العمل لعقد مؤتمر القدس 2023 بعنوان "تعزيز صمود، تنمية واستثمار"، وكافة التحضيرات الادارية واللوجستية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته، برئاسة رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية المهندس عدنان الحسيني، ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وأمين عام المؤتمر الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، فيما تغيب محافظ القدس عدنان غيث نظرا للإجراءات الاحتلالية بحقه.

وأطلع الهدمي، المرجعيات المقدسية في اجتماعها الدوري على مجريات محادثاته في القاهرة، والنتائج التي جرى التوصل اليها لعقد مؤتمر القدس 2023 تحت رعاية جامعة الدول العربية في شباط المقبل.

واستعرض لقاءاته المتعددة لانجاح المؤتمر، وأهمها بأمين العام الجامعة العربية أحمد ابو الغيط، الذي أكد أهمية المؤتمر وما سيحمله من رسائل ونتائج، وغيرها من اللقاءات، وأكد الهدمي ان المرجعيات المقدسية هي الحاضنة الرئيسية للمؤتمر، والذي كان قد اقر بلقاء وزراء الخارجية العرب واكدت عليه القمة العربية في الجزائر.

وأوضح المحاور التي سيتناولها المؤتمر وفي مقدمتها السياسي من خلال الحضور الذي سيتمثل بملوك ورؤساء الدول أو وزراء على الأقل، وهناك محور قانوني سيركز على الوصاية الهاشمية الاردنية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك لافتا الى اجتماعه بمسؤولة الامم الامم المتحدة بالجامعة العربية والتي كانت قد وعدته باسناد الخبراء المحللين والعرب بنظراء دوليين.

وقال الهدمي، هناك المحور الاقتصادي والذي سيركز على الجانبين التنموي والاستثماري لتمويل الاحتياجات المختلفة للقدس وأهلها، وفي مقدمتها الاحتياجات الملحة وشمول كافة شرائح المجتمع المقدسي وعلى راسهم شريحة الشباب.

بدوره المفتي أهمية توقيت المؤتمر والذي يأتي وسط موجة من التطرف قد تجتاح المناطق الفلسطينية وستكون القدس ومقدساتها الاكثر استهدافا حال جرى الانتهاء من تشكيل حكومة الاحتلال والتي اتضحت معالمها العنصرية واهدافها المتطرفة، لافتا الى ان المؤتمر سيناقش ذلك في جلساته وهو ذاته الموقف الرسمي الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في خطاباته المختلفة واهمها خطابه امام القمة العربية في الجزائر، داعيا الى ان يكون العمل على انجاحة الشغل الشاغل للكل المقدسي.

من ناحيته أكد اللواء النتشة، ضرورة الإسراع بإجراءات عملية فورية تحضيرية لمؤتمر القدس يقوم بها فريق يضم كافة المرجعيات والكل المقدسي.

وكان الحسيني قد افتتح الاجتماع بقراءة الفاتحة على ارواح شهداء فلسطين واضعا الحضور بصورة الاوضاع التي تعيشها مدينة القدس والخطر الداهم الذي يتهددها حال الانتهاء من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة والتي ستكون أكثر حكومات الاحتلال تطرفا وعنصرية، داعيا الى اجراءات استباقية لمواجهتها، ولافتا الى الاحتياجات الملحة للمقدسيين والتي من شأنها تعزيز صمودهم ومواجهتهم للإجراءات الاسرائيلية التعسفية.

ودعا إلى العمل الدؤوب لإنجاح مؤتمر القدس الدولي في شباط القادم الذي سيعقد بالقاهرة، مؤكدا على اهمية التمثل المسيحي في المرجعيات المقدسية.