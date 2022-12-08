الاحتلال يمنع مسيحيي غزة من المشاركة بأعياد الميلاد في بيت لحم

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، نحو 200 مسيحي من قطاع غزة، من التوجه إلى مدينة بيت لحم، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وقال مدير الإعلام في الكنيسة الأرثوذوكسية بغزة كامل عياد:" إن الكنيسة أرسلت كشفا إلى هيئة الشؤون المدنية بأسماء 800 شخص يرغبون بالتوجه إلى الضفة الغربية للاحتفال بأعياد الميلاد، إلا أن الاحتلال رفض أسماء 200 منهم تحت حجج واهية".

وأشار عياد إلى أنه من حق كل مسلم أو مسيحي زيارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في أي وقت وفي أي مناسبة.

من جهتها، أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال منعت مطلع العام الجاري 331 مسيحيا من أصل 765 تقدموا بطلب الحصول على تصريح للتوجه من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إلى مدينة بيت لحم.

ويعيش في قطاع غزة قرابة 1500 مسيحي، من مجموع عدد سكان القطاع البالغ نحو مليوني نسمة.

ويحتفل مسيحيو غزة كل عام بأعياد الميلاد، في 7 كانون الثاني/ يناير حسب التقويم الشرقي، وبتاريخ 25 كانون الأول/ ديسمبر، بحسب التقويم الغربي.

ومع حلول أعياد الميلاد المسيحية، يتوافد المسيحيون إلى كنيسة الروم الأرثوذوكس في البلدة القديمة بمدينة غزة، لإقامة الصلوات، وترديد التراتيل وإشعال الشموع.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل متواصل منع مسيحيي غزة من التواصل مع أقربائهم أو زيارتهم في الضفة الغربية.