فتح باب تقديم طلبات استيراد اللحوم المجمدة والأسمنت

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باللحوم المجمدة (العجل، والخاروف)، والأسمنت ضمن القوائم السلعية A1 و A2لعام 2023.

ودعت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، الراغبين في الاستيراد إلى التوجه لمقرها الرئيسي في رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الإثنين الموافق 26/12/2022، وأنها لن تنظر في الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

ولفتت إلى أنه بالإمكان الحصول على النماذج والإجراءات من خلال مراجعة موقعها الإلكتروني www.mne.gov.ps، تحت عنوان كوتي 2022