بالفيديو عملية «الثـأر للشـــهداء» التي وجهت بها سرايا القدس-كتيبة جنين ضربات قوية صوب قوات وآليات الاحتلال

بثت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس 8-12-2022، مشاهد من عملية «الثأر للشهداء» التي وجهت بها ضربات قوية ومكثفة صوب قوات وآليات الاحتلال، رداً على عملية الاغتيال الجبانة فجر اليوم.

وأظهرت المشاهد اغتنام مقاومي سرايا القدس- كتيبة جنين لخرائط كانت بحوزة وحدة "دوفدوفان" الخاصة التابعة لجيش الاحتلال التي هربت من شدة ضربات المجاهدين وتركتها خلفها.

وشهدت مدينة ومخيم جنين فجر اليوم اشتباكات عنيفة بين مقاومي كتيبة جنين وجنود الاحتلال، حيث أوقع المقاومون جنود الاحتلال في عدة كمائن وقاموا بتفجير العديد من العبوات الناسفة في آليات الاحتلال.

وكان استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.