رئيس باريس سان جيرمان يقول كلمته النهائية بشأن ضم رونالدو

كشف رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، عن موقفه النهائي من التقدم بعرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه في الانتقالات الشتوية المقبلة.

استبعد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فكرة تقديم عرض لضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

هذا ودخل رونالدو في خلافات مع إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج، مما أدى إلى فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، الجارية في قطر حاليا، وبالتالي أصبح النجم البرتغالي لاعباً حرا للمرة الأولى في مسيرته.

ورد ناصر الخليفي خلال لقائه مع شبكة "سكاي نيوز"، على سؤال احتمالية انضمام رونالدو لهم، قائلا: "اللاعبون الثلاثة الذين لدينا ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، إنه صعب للغاية، لكني أتمنى له الأفضل إنه رائع ولا يزال لاعبا هاما".

وبات فريق باريس سان جيرمان أحدث ناد يتجاهل أي تحرك محتمل لضم النجم رونالدو بعد أن استبعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ ضم النجم البرتغالي سابقا.

وترددت شائعات بأن رونالدو وافق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، حتى عام 2025 مقابل مبلغ ضخم بلغ نصف مليار يورو، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما نفى هذه الأخبار.

وغاب رونالدو عن التشكيلة الأساسية لمنتخب البرتغال في مباراته ضد سويسرا (6-1) أول أمس الثلاثاء، وشارك في الدقائق الأخيرة من المواجهة.