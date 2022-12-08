جمعية فلسطين الخيرية توزع 4 آلاف كسوة شتاء لأطفال غزة

وزعت جمعية فلسطين الخيرية بمدينة غزة، كسوة شتاء على آلاف الأطفال من سن 3-11 عاماً، وذلك ضمن مشروع دفء الشتاء الذي تنفذه الجمعية كل عام بدعم وتمويل من أهل الخير الفلسطينيين والعرب.

وأوضح مدير عام جمعية فلسطين الخيرية الشيخ سمير الجدي، أن الجمعية تحرص كل عام على تنفذ مشروع كسوة الشتاء للأطفال بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المستورة والفقيرة والأيتام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن المشروع لهذا العام استهدف نحو 4000 آلاف طفل، من جميع مناطق مدينة غزة، حيث تم استهداف الأطفال الأيتام، والفقراء، والمحتاجين، وحفظة كتاب الله، مؤكداً أن الجمعية ستواصل عملها في تنفيذ المشاريع التي تخفف عن كاهل المواطنين رغم الظروف الصعبة.

وأبرق الشيخ الجدي، بالتحية والشكر إلى أهل الخير، الذين يحرصون على تقديم الدعم بقدر المستطاع بهدف إدخال الفرحة والسرور على الأطفال، في ظل فصل الشتاء. مثمناً دورهم المعطاء في خدمة الشعب الفلسطيني.