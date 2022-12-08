أفضل دعاء في أول يوم في العام الجديد 2023.. أدعية استقبال العام الجديد- مع اقتراب نهاية العام الحالي، يبحث كثيرون عن أفضل أدعية تقال في أول يوم في العام الجديد 2023 يمكن لأي شخص إرسالها، للأهل والأحباب والأصحاب والأصدقاء، حيث يحرص الكثيرون على تجميع الأدعية ورسائل التهنئة لبداية العام، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أفضل دعاء في أول يوم في العام الجديد 2023.. أدعية استقبال العام الجديد.

أفضل دعاء في أول يوم في العام الجديد 2023.. أدعية استقبال العام الجديد

ويفضل الكثيرون استقبال العام الجديد بالدعاء وإرسال أفضل أدعية استقبال العام الجديد لتهنئة الأحباب والأصدقاء بهذه المناسبة متمنين لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليء بالنجاح والسعادة والتوفيق. يعتبر الدعاء من أفضل العبادات، حيث يكون له فضل كبير وقدرة على تغير الأقدار، وخاصةٍ عند الإلحاح في الدعاء حتى يستجيب الله لدعائنا ويحقق مطالبنا.

أدعية استقبال العام الجديد 2023

لذلك حرصنا على تجميع أفضل الأدعية لاستقبال العام الجديد والتشجيع على الإكثار من الدعاء في أول العام، ونشره بين الأحباب والأصدقاء، ويكون من أفضل الأدعية هي:

"اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا".

"يا رب إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي وتقبل حسناتي."

"اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة."

"ربي اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عامًا ملئ بالسعادة والفرح".

"يا رب مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة".

دعاء بداية عام 2023

من الأمور المحمودة في بداية العام الجديد تبادل الأدعية للتهنئة والاستبشار بالخير والسعادة وحسن الظن بالله، ومن أجمل أدعية استقبال العام الجديد ما يلي:

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

"في بداية هذا العام الجديد، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى."

"مع بداية العام الجديد يا رب نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عام مليء بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم."

"اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره."

دعاء آخر يوم في السنة

يبدأ الاحتفال بالعام الجديد من عشية آخر يوم في السنة، ويتبادل الأحباب الأدعية والرسائل لاستودع العام الماضي عند الله واستقبال العام الجديد بالاستبشار بالخير والثقة في الله، ومنها كالتالي:

"اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار."

"اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها."

"ربي إني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها."

"نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."

"اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يأرب العالمين."

"عام من عمري مضى وعام جديد ابتداء اللهم أنها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت."

أدعية بداية عام 2023

مع بداية العام الجديد يبحث الكثيرون عن أفضل أدعية استقبال العام الجديد لتهنئة الأقارب والأصدقاء، كالتالي:

"اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك."

"ربي مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة."

"عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة."

"اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة."

"اللهم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى."

"يا رب في أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن."

"اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يا رب العالمين."

من جميل الدعاء في أول يوم في العام

من أجمل أدعية استقبال العام الجديد وخير ما يقال في أول يوم في العام الجديد هي كالآتي:

"اللهم إني أنتظر منك فرحًا قريبًا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني."

"يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه وباعد عني شر أيامه."

"ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك أمري فاختر لي ولا تخيرني."

"مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرًا يتعجب له جميع خلقك."

"اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة."

"يا رب أصلح حالي وقربني إليك قرب المحبوب."

"اللهم غيرني لما تحب وابعدني عما تبغض."

"ربي اجعل بداية هذه السنة سعادة ونهايتها خير."

"اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا."

"يا رب إني استودعك أيامي فجملها لي."

"اللهم ارزقنا الصحة والعافية."

ما يقال في بداية العام الجديد

يحتار البعض في اختيار أفضل تهنئة للعام الجديد، ولهذا تكون أدعية استقبال العام الجديد هي أفضل تهنئة لنشر الطاقة الإيجابية والتفاؤل بالخير، ومن هذه الأدعية:

"اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر."

"يا رب أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء."

"اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات."

"اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق."

"يا رب وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره."

"اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يا رب."

"ربي أعنّي واجعل نهاية جهدي فرح."

أدعية استقبال 2023

خير ما يقال في استقبال العام الجديد هو الدعاء، لذلك نقدم لك أجمل الأدعية، ومنها:

"مع بداية السنة الجديدة 2023 اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.

"اللهُم إن حياتي مقلوبة رأسًا على عقب وأشكو من أنني تائه في المُنتصف في كُل شيء فرتب لي دُنياي وأرشدّني إلى كل ما هو خيّر واختر لي ما تُحب يا اللّه فأنا شيء وأنت رب كُل شيء."

"يا رب الأرباب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب أسألك أن تجعل نهاية هذه السنة جميلة على كل المسلمين والمسلمات اللهم اجعلها آخر الأحزان."

"اللهم اجعل هذه السنة كغيمة سريعة هاطلة مبّشرة لا مهلكة سهلة لا عسرة يا كريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحًا."

"اللهم في بداية هذه السنة الجديدة نسألك فرجا لجميع همومنا وتحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا."

"عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرًا."

"اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها."

"اللهم في بداية السنة الجديدة، نسألك توفيقا من عندك وبداية خير للجميع."

أدعية السنة الميلادية الجديدة

تكثر الأدعية القصيرة التي يمكن إرسالها لزملائك وأصدقائك في أول العام الجديد، وهي:

"اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا أنت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء."

"يا رب مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر."

"اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فأجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ."

"ربي اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار."

"مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال."

"اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير وأمن وبداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين

اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا وزد في إيماننا وأعنا على طاعتك ووفقنا يا رب وأصلح قلوبنا وحقق أحلامنا."

دعاء لمن تحب في العام الجديد

هناك الكثير من أدعية استقبال العام الجديد المناسبة التي يمكن إرسالها لأحبابك، ومنها:

"اللهم اجعلها بداية فرح ونهاية كل هم يا رب أستودعك أمي وأبي وكل أحبابي وأيامي القادمة فأجعلها حامله الخير والفرح والتوفيق يا رب."

"اللهم اكتب لعائلتي وأصدقائي وأحبتي خير الأقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه."

دعاء السنة الجديدة للحبيب

يتبادل الأحباء رسائل التهنئة والأدعية في بداية العام الجديد، ومنها:

"اللهم في هذه السنة الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين."

"ربي اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة."

"يا رب ارزقنا الفرح الذي لا نهاية له."

"اللهم بداية للأيام الجميلة."

كيف نستقبل العام الجديد؟

هناك بعض النصائح التي يفضل اتباعها عند بداية العام الجديد، وهي:

استقبال العام بذكر الله وشكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

حصر ما تم إنجازه في العام الماضي.

وضع أهداف واقعية يمكن تنفيذها.

تحديد خطة مناسبة ووضع خطواتها للالتزام بها.