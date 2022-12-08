جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022- مواعيد مباريات دور الـ 8 مونديال قطر 2022، تنطلق غداً الجمعة 9 ديسمبر 2022، نهائيات دور الثمانية في بطولة كأس العالم 2022، وتنتهي يوم السبت 10 ديسمبر 2022، التي تنظمها قطر بدءا من 20 نوفمبر 2022، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، حيث سيشهد جمهور كرة القدم يوم غد مباراتين من العيار الثقيل، حيث سيتقابل منتخبا كرواتيا والبرازيل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والسعودية، بينما يتقابل منتخبا هولندا والأرجنتين، في تمام الساعة السابعة من يوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، إذ إن أعين جمهور كرة القدم تتقرب شاشات بث المباريات التي وصلت إلى مراحل حاسمة وحساسة بالنسبة للفرق الثمانية الكبار.

موعد مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022

ويهتم جمهور كرة القدم في كل بقاع الأرض في الاطلاع على، جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022- مواعيد مباريات دور الـ 8 مونديال قطر 2022، إذ إن بطولة كأس العالم 2022 التي تنظمها قطر لأول مرة في تاريخ الدول الربية، تعتبر من أقوى المنافسات على مستوى العالم، وفي هذه المرحلة يتقابل ثمانية منتخبات ويتأهل 4 فقط منها إلى المربع الذهب، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد مباريات ربع نهائي مونديال قطر 2022، والتي من المقرر أن تنطلق غداً الجمعة 9-12-2022.

• جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم - قطر 2022 - pic.twitter.com/KXfdGphPXl — زوووم Goal (@goalzoom) December 7, 2022

موعد مباراة البرازيل وكرواتيا ربع نهائي كأس العالم 2022

ويبحث عشاق كرة القدم عن، موعد مباراة البرازيل وكرواتيا ربع نهائي كأس العالم 2022، وحيث سيتقابل المنتخبان في افتتاحية دور الثمانية لنهائيات مونديال قطر في مباراة يتوقع الملايين من عشاق كرة القدم أنها ستكون ملحمية بين النجوم، حيث إن الفريقين مدججين بالنجوم العالميين، ويحرص كل منهما إلى إقصاء الآخر والتأهل إلى المربع الذهبي ويصبح بين الأربعة الكبار، إذ من المقرر أن تنطلق مباراة البرازيل وكرواتيا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القدس ومكة المكرة، الرابعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت أبوظبي، من مساء يوم غد الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، على استاد المدينة التعليمية.

اكتمل نصاب المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي #كأس_العالم_2022 🏆👏



لنلقي نظرة على جدول مباريات الدور القادم 👇 pic.twitter.com/3oEd9i9Hn5 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 6, 2022

موعد مباراة هولندا والأرجنتين ربع نهائي كأس العالم 2022

كما تنطلق يوم الجمعة مباراة ملحمية بين منتخبي هولندا والأرجنتين، موعد مباراة هولندا والأرجنتين ربع نهائي كأس العالم 2022، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القدس ومكة الكرة، الرابعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت أبو ظبي، من مساء غدا الجمعة 9 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل، حيث يترقب عشاق كرة القدم انطلاق هذه المباراة، لأنها بين منتخبين كبيرين ولهم تاريخ طويل من حصد الألقاب القارية، إلى هنا نكون قد انتهينا من نشر لكم، جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022- مواعيد مباريات دور الـ 8 مونديال قطر 2022.