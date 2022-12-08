صحفية برتغالية: رونالدو هدد بمغادرة معسكر البرتغال

فجرت تقارير صحفية برتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل حول قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، وكواليس وجوده على مقاعد البدلاء ضد سويسرا في ثمن نهائي مونديال "قطر 2022".



ونشرت صحيفة "ريكورد" على غلافها اليوم الخميس، مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل".



وكشفت الصحيفة البرتغالية، أن "الدون" هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا.



ونشبت أزمة بين رونالدو والمدير الفني للمنتخب فرناندو سانتوس، خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات.



سانتوس قرر استبدال رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.



والتقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب، قائلا: "أنت متعجل جدا لإخراجي".



وكان الغضب واضحا للغاية على وجه "الدون" وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا الأخيرة.