القيادي عز الدين معقباً على مجزرة جنين: دماء شهدائنا ستكون وقوداً للتحرر من الاحتلال

عقب المتحدث الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية القيادي طارق عز الدين، على مجزرة الاحتلال في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، والتي أدت إلى ارتقاء 3 شهداء فجر اليوم.

وأكد القيادي عز الدين في تصريح صحفي، أن الاحتلال يحاول الانتقام من أبناء شعبنا ومقاومتنا بسبب ازدياد حالة المقاومة المتصاعدة التي تشهدها الضفة المحتلة، مشدداً على أن سياسة الاحتلال هي القتل منذ قيامه على أرضنا المحتلة، وإن عمليات القتل الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة.

وقال: إن سرايا القدس وكتائبها المظفرة في الضفة أصبحت تشكل هاجسًا وكابوسًا للاحتلال وقطعان مستوطنيه، مشيراً إلى أن "الاستهداف لقادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة لن تثنينا عن القيام بدورنا بالنضال والمقاومة بكل الوسائل".

وأضاف: "ما زلنا وسنبقى نقدم قادتنا وجنودنا على هذه الطريق التي ستكون وقودًا للتحرر من هذا الكيان وصولاً إلى القدس، ونحن نقدم الواجب على الإمكان فرغم قلة إمكانية مجاهدينا في الضفة إلا أنهم يقفون أمام أقوى الجيوش في المنطقة.

ودعا القيادي عز الدين، إلى رص الصفوف والوقوف مع المقاومين الذين يواجهون الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وتشكيل حاضنة آمنة لهم.

وتابع: "أن الخرائط التي سيطر عليها المجاهدون خلال تصديهم لعدوان الاحتلال فجر اليوم هي بمثابة وسيلة لكشف نوايا وخطط العدو التي يريد تنفيذها".

وبث رسالة إلى أهل جنين قائلا: "إياكم أن تأمنوا مكر الاحتلال فطبيعته الغدر ونحن بحاجة إلى كل مقاوم ومجاهد فأرواحكم أمانة في أعناقكم"، موجهاً التحية إلى أرواح شهداء مخيم جنين الأبطال الذي رووا تراب فلسطين بدمائهم الزكية.

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.