 "الشعبية القيادة العامة" تنعى شهداء جنين وتؤكد أن مسيرة المقاومة ماضية بهمة وبطولة شباب فلسطين

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، اليوم الخميس، إلى جماهير شعبنا شهداء جنين الأبطال، الشهيد البطل عطا شلبي، والشهيد البطل صدقي زكارنة، والشهيد البطل طارق الدمج، والذين ارتقوا إلى العلا، خلال تصديهم البطولي لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين، فجر اليوم الخميس.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن شهداءنا الأبطال الذين ارتقوا مقبلين غير مدبرين، سطروا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم العز والشموخ والإباء، في مجابهتهم لعدوان الاحتلال الغاشم، الذي يواصل جرائمه وارهابه الوحشي بحق شعبنا وأسرانا ومقدساتنا.

وقالت :" إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وإذ نزف ثلة من شهداء شعبنا، نعاهدهم ونعاهد شعبنا على المضي في طريق المقاومة حتى زوال العدو الصهيوني، كما نؤكد أن مسيرة المقاومة ماضية بهمة وبطولة واستبسال شباب فلسطين الشجعان، الذين يرفضون المهادنة أو الانكسار، أو الخنوع، أمام جبروت الاحتلال وعدوانه".

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.

وقال شهود عيان" إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف، وأن سائقها نجا من موت محقق.

من جهتها، قال صحيفة "يديعوت احرنوت" البرية: إنه وبمشاركة قوات من النخبة والوحدات السرية "المستعربين"، جيش الاحتلال نفذ عملية في مخيم جنين واعتقل 3 مطلوبين وقتل 3 آخرين خلال اشتباكات مسلحة.

بدورها، أكدت "سرايا القدس-كتيبة جنين"، أن مجاهديها حققوا اصابات مباشرة في جيش الاحتلال وسمعوا صوت صراخ الجنود.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة.