بالصور جنين هذا الصباح: تستقبل يومها بالدم والشهداء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:05 ص
08 ديسمبر 2022
جنين هذا الصباح

جنين هذا الصباح: تستقبل يومها بالدم والشهداء

تصوير الفرنسية

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