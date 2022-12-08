هل ياسين بونو متزوج- من هي زوجة ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ويكيبيديا، ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي، ونادي إشبيلية الإسباني، بات حديث العالم أجمع، وعلت أسهمه بين الجماهير والمتابعين، وبات رقما صعبا بين حراس المرمى حول العالم، وليس فقط على مستوى الوطن العربي، وذلك بعدما قدم أداء مذهلا في كأس العالم 2022 مونديال قطر، لاسيما بعد تصديه لضربتي ترجيح أمام المنتخب الإسباني في ختام دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم، والتي أدت تأهل أسود الأطلس إلى دور ربع النهائي، مقصيا المنتخب الإسباني المدجج بالنجوم العالميين، وصاحب الكأس نسخة 2010 بعد التغلب على المنتخب الهولندي بهدف لصفر سجله النجم اندريس انيستا.

من هي زوجة ياسين بونو

تألق الحارس المغربي ياسين بونو في كأس العالم 2022، هل ياسين بونو متزوج- من هي زوجة ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ويكيبيديا، دفعه لأن يكون حديث السوشيال والمواقع الرياضية، والرياضيون، وجماهير كرة القدم في كل بقاع الأرض، فهو تصدى لركلتي ترجيح دفعت لتأهل منتخبه لدور الثمانية لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هي زوجة ياسين بونو، حتى يطلع المهتمون عن تفاصيل حياة الحارس المتألق بونو.

عذرا اسبانيا .. فالأسود دائما تلتهم الثيران

وهناك أسد جائع يدعى ياسين بونو .. التهمكم اليوم



والله بقول حكم pic.twitter.com/xW346BBMdB — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 6, 2022

من هي زوجة ياسين بونو حارس المغرب ويكيبيديا

وسنرفق لكم السيرة الذاتية ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغرب، والذي علا صيته بين كبار حراس العالم وجمهور كرة القدم في كأس العالم 2022، حتى بات حديث العالم أجمع، بعدما ساهم بشكل أساسي بتأهل منتخب بلاده إلى دور الـ 8، لأول مرة في التاريخ، ونرفق لكم أيضا، من هي زوجة ياسين بونو حارس المغرب ويكيبيديا، والاسم بالكامل: ياسين بونو، مكان الميلاد: مدينة مونتريال، دولة كندا، تاريخ الميلاد: الخامس من شهر أبريل عام 1991م، العمر: 31 عاماً، الجنسية: يحمل الجنسية المغربية والكندية، الديانة والاعتقاد: مسلم، الحالة الاجتماعية: متزوج، عدد الأبناء: ابنة واحدة فقط، رقم القميص: 13، الطول: 192 مترًا، النادي الحالي: نادي إشبيلية الإسباني، اسم المنتخب: المنتخب المغربي، اللغات: اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، المهنة: لاعب كرة قدم، مركز اللعب: حارس مرمى، سنوات مسيرة الشباب: منذ عام 1999 حتى عام 2010م، سنوات مسيرته الاحترافية: منذ عام 2010م حتى وقتنا الحالي.

ركلات ترجيح المغرب وإسبانيا كاملة للاحتفاظ بتصديات بونو وليلته التاريخية مع أسود الأطلس. 👏 pic.twitter.com/ncS84fNCYB — Eslam Magdy (@eslammagdy) December 6, 2022

هل ياسين بونو متزوج

بعد البحث عبر المواقع المختصة، سنرفق لكم الإجابة الصحيحة عن سؤال، هل ياسين بونو متزوج، حيث إن الحارس المغربي المتألق ياسين بونو متزوج، وإن زوجة ياسين بونو فتاة تدعى إيمان تحمل الجنسية المغربية، ولدت في مدينة سطات المغربية خلال عام 1992م، وفي عام 2012 تزوجت به بعد أت تلقى عرض من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لتنتقل معه للعيش في دولة إسبانيا، وأثناء تواجدها مع زوجها هناك أنجبت ابنتها الوحيدة، وحاليًا تعيش حياة سعيدة برفقة زوجها وابنتها، كما أنها ترافقه في بعض رحلاته الرياضية الخاصة بالمنتخب، وإلى هنا نختم كتابة مقالنا عن، هل ياسين بونو متزوج- من هي زوجة ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ويكيبيديا.