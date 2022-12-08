الشيخ عزام يهنئ الجبهة الشعبية بانطلاقتها الـ 55

هنأ الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس 8/12/2022، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقتها.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي: "في الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نتوجه بالتهنئة لرفاقنا من قادة وكوادر وأعضاء الجبهة الشعبية ونؤكد تقديرنا للتضحيات الكبيرة التي قدموها دفاعاً عن هذه القضية المقدسة".

وأضاف: لقد مثلت الجبهة الشعبية رداً قوياً على النكبة الثانية وسقوط القدس وكانت الجبهة إضافة هامة لمسيرة نضال شعبنا وكفاحه لنيل حريته وتحرير أرضه".

وتابع الشيخ عزام: تحية واجبة لقيادة الجبهة وكوادرها...لشهدائها وأسراها ومقاتليها، ونؤكد اعتزازنا بالعلاقة التي جمعتنا في رحلة الجهاد والكفاح والمقاومة، ونحن على ثقة من استمرار الجبهة في نضالها حتى تحقيق كل أهداف شعبنا إن شاء الله".