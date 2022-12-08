الموافقة على إلقاء الدوسري الخطابة في الحرام والحذيفي في النبوي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الأربعاء، صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الخطابة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي لعدد من أئمة الحرمين الشريفين.

وبين السديس أن الموافقة الكريمة تضمنت مشاركة كل من الشيخ ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، والشيخ خالد المهنا، والشيخ أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد اهتمام وحرص الممكلة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين، لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.