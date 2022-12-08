الاحتلال يزيل علم فلسطين عن مدرسة اللبن بنابلس والتعليم يدين

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 8/12/2022، العلم الفلسطيني عن مبنى مدرسة اللبن الثانوية للبنات، جنوب نابلس بالضفة المحتلة، ووضعت مكانه علم دولة الاحتلال.

وأفادت مديرة المدرسة عائشة نوباني، أن جنود الاحتلال تسللوا إلى سطح المدرسة فجرا، وأزالوا العلم الفلسطيني وعلقوا مكانه علم دولة الاحتلال.

وأشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزيل فيها الاحتلال العلم الفلسطيني عن سطح المدرسة، لكنها الأولى التي يتم استبداله بعلم الاحتلال.

ودانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام الاحتلال مدرسة بنات اللبن الثانوية للبنات في تربية جنوب نابلس وإنزال علم فلسطين ورفع علم الاحتلال.

وأكدت أن إعادة رفع العلم الفلسطيني إلى مكانه؛ رسالة تأكيد وإصرار على حماية التعليم ومناصرته، والإبقاء على جذوته متقدة.