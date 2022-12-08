هل وضع "برشلونة" ممفيس ديباي خارج حساباته؟

علق جوردي كرويف، المدير الرياضي لبرشلونة، على مصير المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لاعب النادي الكتالوني، وإمكانية رحيله خلال الميركاتو الشتوي في يناير/كانون الثاني المقبل.



ويرتبط ديباي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023 المقبل.



وقال كرويف، خلال تصريحاته لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لماذا يجب علينا بيع ديباي في يناير/كانون الثاني المقبل إذا كان من الصعب تسجيل لاعبين جدد بسبب قواعد اللعب المالي النظيف؟".



وأضاف: "ديباي كان دائما محترفا رائعا، ويمكنه مساعدة الفريق بالفعل".

وحول إمكانية استمرار ديباي، وقدرته على الرحيل مجانا بنهاية الموسم لانتهاء عقده مع النادي قال: "سوف نرى في الشهور المقبلة".



وخرج ديباي من حسابات مدربه تشافي هيرنانديز، ولم يعد يشارك مع البارسا.



وحاول يوفنتوس ضم اللاعب في الصيف الماضي، وتم التوصل لاتفاق، قبل أن يتراجع ديباي ويطلب راتبا أعلى.