نادي الأسير: الأسير محمد عادل داود يدخل عامه الـ(36) في سجون الاحتلال

دخل الأسير محمد عادل داود (61 عاماً) من قلقيلية، عامه الـ(36) في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وهو محكوم بالسّجن مدى الحياة، ويقبع في اليوم سجن "عسقلان".

وقال نادي الأسير في بيان لها:" إنّ الأسير داود اُعتقل في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر عام 1987، وهو من الأسرى القدامى المعتقلين بشكلٍ متواصل منذ توقيع اتفاقية (أوسلو)، وعددهم اليوم (25) أسيراً، إلى جانبهم مجموعة من الأسرى أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014 وهم من قدامى الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة (وفاء الأحرار)، منهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل مؤخرًا عامه الـ(43) في سجون الاحتلال".

وكانت قوات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل جرت على مدار سنوات اعتقالهم، وكان آخرها في آذار/ مارس عام 2014، ضمن ما عرفت (بالدفعة الرابعة)، وكان عددهم في حينه (30) أسيرًا، منهم من أفرج عنه بعد انتهاء مدة حكمه، ومنهم من استشهد داخل السّجون كالأسير فارس بارود، وما يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير داود هو أحد الأسرى المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء)، ويُعاني داود من مشاكل حادة في المعدة والأمعاء وقد خضع لعملية جراحية العام الماضي، وما يزال يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، كما أنّه يُعاني من مرض الصدفية، ومشاكل حادة بالأسنان، ويعتمد منذ سنوات على تناول السوائل.

‏

يذكر أنّ الأسير داود فقدَ والديه وهو في الأسر، وحرمت قوات الاحتلال أفراد عائلته من زيارته لذرائع أمنية لمدة خمس سنوات، وخلال العام الجاري استشهد ابن شقيقه الفتى عادل إبراهيم داود.