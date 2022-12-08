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جنين تودع أقمارها الثلاثة بجنازة مهيبة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
08 ديسمبر 2022
جنين تودع أقمارها الثلاثة
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