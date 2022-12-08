جنين تودع أقمارها الثلاثة بجنازة مهيبة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
08 ديسمبر 2022
كتيبة جنين محمد السعدي والشهيد نعيم الزبيدي (8).jpg

جنين تودع أقمارها الثلاثة 

 

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