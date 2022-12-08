فصائل فلسطينية تنعى شهداء جنين وتؤكد أن هذه الجريمة سترتد ناراً على الاحتلال

نعت فصائل فلسطينية، شهداء مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، الذين ارتقوا فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام الاحتلال للمدينة.

ونعى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي اليوم الخميس 8/12/2022، شهداء جنين بالضفة المحتلة الذين ارتقوا في جريمة للاحتلال "الإسرائيلي" بعد اقتحام المدينة.

وقال القيادي الشرقاوي تعقيباً على جريمة الاحتلال في جنين وارتقاء ثلاثة شهداء:" ننعى شهداءنا الأبرار الذين ارتقوا فجر اليوم في جنين، ونقف مع عائلاتهم الصابرة والمجاهدة في مصابنا الجلل.

بدورها، زفت حركة حماس، شهداء جنين الثلاثة الأبطال، مؤكدة أن هذه الجريمة سترتد نارًا على الاحتلال.

من جهتها، نعت لجان المقاومة الشعبية شهداء الفجر الثلاثة في جنين، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستظل نبراسًا ومنارتنا لطريقنا نحو القدس وكل فلسطين.

كما نعت حركة الأحرار، شهداء جنين البطولة، وأكدت أن الاحتلال لن ينجح في إخماد ثورة شعبنا وإجهاض مقاومته وضرب حاضنته الشعبية.

ونعت حركة المــجاهدين، بكل فخر واعتزاز شهداء جنين البطولة، مؤكدة أن دماء الشهداء ستبقى وقودًا يزيد من جذوة المقاومة ضد الغاصب المحتل.

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيداً، بينهم 164 في الضفة الغربية المحتلة، و52 في قطاع غزة.