الاحتلال يُصيب عدداً من المواطنين ويستولي على تسجيلات كاميرات شمال غرب رام الله

أصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المنطقة، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين، كما داهمت عدداً من المحلات التجارية واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وداهمت الاحتلال أمس الأربعاء، عدداً من المحلات التجارية في النبي صالح وكفر عين، وحطمت محتويات عدد منها.

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.

واقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في جنين؛ قبل أن تندلع مواجهات، لا سيما في منطقة الدوار الرئيسي.

ونعت فصائل فلسطينية شهداء جنين، مؤكداً أن تلك الجريمة سترتد ناراً على الاحتلال.