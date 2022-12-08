الأسير أحمد السكني ينضم لقائمة عمداء الأسرى

يدخل اليوم الخميس 8/12/2022، الأسير أحمد رشاد السكني (44عاما) من غزة عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي وينضم قسراً إلى قائمة "عمداء الاسرى".

يشار إلى أن الأسير "احمد رشاد الزين السكني "من مواليد 18سبتمبر1978، ومعتقل منذ تاريخ 9ديسمبر2002 ويقضي حكما بالسجن لمدة (27عاما)، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء للجهاد الاسلامي.

والسكني متزوج، وقد غيب الموت الابن الوحيد (طارق) عام2013 وكان يبلغ من العمر12عاما وذلك في حادث سير مؤلم شمال مدينة غزة أثناء رحلة ترفيهية لأبناء الأسرى؛ فيما رزق بعد وفاة نجله بعامين بتوأم ولد وبنت اسماهما (معتز وسوار) بعد نجاحه بتهريب نطفة من داخل السجون.