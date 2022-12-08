زلزال قوي يضرب إندونيسيا دون وقوع إصابات

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، إندونيسيا، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC): إن زلزالاً وقع على بعد 59 كم جنوب مدينة سوكابومي بأقليم جاوة الغربية جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية.

ووقع زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر في المنطقة الجنوبية الغربية في قطاع تشينجور، في 19 نوفمبر الماضي، بإقليم جاوا الغربية، راح ضحيته 310 أشخاص.

هذا، وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.

ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.

وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادئ.