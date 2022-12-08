مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بالرصاص شمالي المكسيك

قتل جندياً مكسيكياً، وأصيب سبعة آخرون خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في ولاية تاماوليباس المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت أمانة السلامة العامة لولاية تاماوليباس على الموقع الإلكتروني: "نتيجة للاشتباكات على الطريق السريع نويفو لاريدو مونتيري صباح الأربعاء، قتل جندي وسبعة مسلحين، وأصيب سبعة جنود آخرين بجروح بالرصاص وتم نقلهم جوا".

وأضافت، أن قواتها قضت على سبعة مسلحين دون تقديم بيانات عن الإصابات بين الجيش.

وتابعت، أنه تم الإبلاغ عن العديد من "الحالات الخطيرة" في مناطق مختلفة من نويفو لاريدو، وتم حث المواطنين على تجنب المشي ما لم يكن ذلك ضروريا.

ووقع اشتباك مماثل في نويفو لاريدو صباح يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن قالت السلطات إنها احتجزت إل نيغرولو، الزعيم المزعوم لخلية محلية في كارتل الشمال الشرقي، المعروف سابقا باسم لوس زيتاس.

وتعتبر نويفو لاريدو، الواقعة على الساحل الشرقي للمكسيك، واحدة من المراكز الإقليمية الرئيسية لتهريب المخدرات ومنطقة تقاتل فيها عصابات المخدرات المتنافسة من أجل النفوذ، مما يسبب العنف والأعمال العدائية.