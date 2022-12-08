لجان المقاومة تدعو للثأر لدماء شهداء الفجر في جنين وتصعيد المقاومة

نعت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس 8/12/2022، شهداء الفجر في جنين بالضفة المحتلة، مؤكدةً أن دماء الشهداء لن تذهب سدى بل ستظل نبراساً ومنارة للطريق تحو القدس وكل فلسطين وزوال هذا العدو المجرم .

وقالت اللجان:" ننعي شهداء البطولة والفداء " الشهيد عطا شلبي والشهيد صدقي زكارنة والشهيد طارق الدمج" الذين ارتقوا خلال المواجهات البطولية مع العدو الصهيوني المجرم في مخيم جنين.

وشددت، على أن جرائم العدو الصهيوني وإرهابه لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته بل ستزيد من جذوة المقاومة ولهيبها اشتعالا وقوة حتى دحر العدو الصهيوني عن أرضنا ومقدساتنا.

كما دعت كافة الأبطال من مقاومي شعبنا وثواره الأحرار إلى الثأر والانتقام لدماء الشهداء الطاهرة و تصعيد المقاومة على كافة محاور الاشتباك مع العدو وقطعان مستوطنيه في ضفتنا الثائرة وقدسنا المحتلة وداخلنا المحتل عام "ال 48.

وتوجهت، بالتحية إلى كل السواعد المقاومة الثائرة التي تصدت وواجهت العدو الصهيوني المجرم في جنين ونشد على أياديهم الطاهرة المباركة وندعو إلى إعلان النفير لتبقى دماء الشهداء الطاهرة تجديدا للعهد على الاستمرار على نهج المقاومة والفداء .

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم، برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.