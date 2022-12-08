الاحتلال يقرر تمديد فترات العزل لأسرى نفق الحرية لمدة 6 أشهر إضافية

قررت محكمة اللد الاحتلالية تمديد فترات العزل لأسرى نفق الحرية لمدة 6 أشهر إضافية.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين خالد محاجنة، أن المحكمة ستقوم بعزل الأسرى الستة عن بقية الأسرى داخل أقسام السجون وستقوم بعزلهم في سجون مختلفة.

أما فيما يتعلق بالأسير محمد ابو بكر احد الأسرى المتهمين بمساعدتهم فقد طالبت نيابة المحكمة الاحتلالية ابقائة بالعزل لفترة اضافية أخرى.

يذكر أن أسرى نفق الحرية يعيشون ظروف اعتقالية سيئة للغاية مع استمرار مصلحة السجون بالتنكيل بهم وذلك من خلال حملات التفتيش المستمرة، إلى جانب نقلهم كل عدة شهور الى سجون مختلفة وزجهم في اقسام العزل.