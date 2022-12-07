أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 8 ديسمبر 2022- بكم الذهب النهاردة

قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تداولات صباح الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 رغم انخفاض "النفيس" عالمياً مقابل الدولار، حيث أغلقت العديد من محلات الصاغة ومنصات تجارة الذهب الإلكترونية في مصر، لحين انضباط الأسعار التي شهدت قفزات جنونية بما لا يتماشى مع تحركات أسعار الذهب عالمياً.

وتتراوح أسعار المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والدمغة والضريبة بين 100 و150 جنيهاً بحسب المناطق ونوع العيار، فيما تحدد المصنعية والدمغة والضريبة على الجنيه الذهب بواقع 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر في التحديث المباشر خلال تعاملات الخميس 8ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 1863 جنيهاً بحسب وسائل إعلام محلية.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر خلال تعاملات صباح الخميس 8ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 1397 جنيهاً، بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 8ديسمبر 2022 في مصر ليصل إلى 1630 جنيهاً، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

وعن سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية تتم إضافة من 80 إلى 150 جنيهاً على كل جرام.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نحو 13400 جنيه بدون أضافة سعر المصنعية والدمغة والضريبة.

وعن سعر الجنيه الذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 15025 جنيها بحسب آخر بيان أسعار، ولكن لم تنشر الشركة أسعار اليوم حتى الآن.

وسعر ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC سجل 3760 جنيها بحسب آخر بيان أسعار، ولكن لم تنشر الشركة أسعار اليوم حتى الآن.

تحركات سعر الذهب اليوم عالميا

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظرا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وقال وانغ تاو المحلل الفني في رويترز إن الذهب قد يقفز في المعاملات الفورية إلى 1783 دولارا للأوقية قبل أن يواصل انخفاضه صوب 1766 دولارا للأوقية.