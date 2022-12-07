صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022 مواصلا مكاسبه في تعاملات السوق السوداء بينما ظل مستقرا في البنوك، حيث شهد سعر تحويل الدولار إلى الليرة السورية اليوم ارتفاعا جديدا إلى مستوى 5880 ليرة للدولار الواحد، وهذا السعر مرتفع للغاية مقارنة بنحو 46 ليرة سورية فقط في 2011.

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 8 ديسمبر –صعود مفاجئ

ويُقدّر اقتصاديون تنامي اقتصاد الظل، من نحو 30% من حجم الاقتصاد عام 2010 إلى نحو 90% اليوم، وتشير الأرقام الرسمية وتصريح سابق نائب رئيس الوزراء الأسبق عبدالله الدردري إلى أنّ الاقتصاد غير الشرعي والمرخص، كان يشكل 42% عام 2011 ويستوعب نحو 43% من قوة العمل ويساهم بأكثر من 35% من إجمالي الناتج المحلي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند 3015 ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار مجددا اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 5820 ليرة للشراء و5880 ليرة للبيع، 5800 ليرة للشراء و5860 ليرة للبيع، أمس.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 588 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في البنك المركزي

تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا وفقا للمصرف المركزي 3155.95 ليرة مقابل 3162.89 ليرة أمس.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وقفز سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6104 ليرات للشراء و6172 ليرة للبيع، مقابل 6087 ليرة للشراء و6155 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء إلى 310 ليرات سورية للشراء و315 ليرة سورية للبيع، مقابل 309 ليرات سورية للشراء و315 ليرة سورية للبيع، أمس.

كم تساوي 100 ليرة تركية في سوريا؟

وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 ليرة تركية تساوي 31500 ليرة سورية.