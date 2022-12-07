سعر الذهب اليوم في السعودية- سعر الذهب بالريال السعودي، تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول، وسط ترقب عالمي لنتائج اجتماع المركزي الأمريكي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي آخر اجتماعاته في 2022 يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وعالميا، جرى تداول الذهب اليوم الأربعاء ضمن نطاق ضيق، فيما جعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج، وسجل مؤشر الدولار صعودا 0.2 بالمئة.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1783.90 دولار.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وسجل مؤشر الدولار صعودا 0.2 بالمئة.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

ارتفع متوسط سعر جرام الذهب - دون احتساب المصنعية- في السعودية اليوم عيار 24 إلى 214.41 ريال (57.89 دولار) بحسب منصة "suadigoldprice.com" لرصد أسعار الذهب.

وتراوح سعر شراء الذهب عيار 24 في السعودية بالمصنعية والضريبة بين 225 و260 ريالاً، وفق متداولين.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 إلى 187.41 ريال (4966 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

تراوح سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 24 اليوم بين 222 ريالا سعوديا إلى 227 ريالا سعوديا.

كما تراوح سعر شراء الذهب المُستعمل اليوم في السعودية عيار 24 بين 213 ريالا سعوديا إلى 214 ريالا سعوديا، وفق متداولين.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية نحو 1502.95 ريالاً (396.12 دولار)، فيما سجل سعر أوقية الذهب 6668.87 ريالاً (1773.83 دولار).

كما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية نحو 21962.23 ريال سعودي.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 214.411 ريال.

أسعار الذهب تواصل الصعود.. ما علاقة الدولار؟

ومن المتعارف عليه أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5% أي الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها

ويرتبط سعر الذهب في السعودية بشكل كبير بتحركات أسعار الذهب في السوق العالمي نظرا لأن سعر الريال السعودي ثابت أمام الدولار.

أسعار الذهب عالميا

شهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة)ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وسجل مؤشر الدولار صعودا 0.2 بالمئة.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر تشرين الثاني في 13 ديسمبر كانون الأول، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.31 دولار.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 986.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1871 دولارا للأوقية.