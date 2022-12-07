سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 8 ديسمبر- سعر الدولار مقابل الليرة، شهد سعر صرف الدولار مجددا قفزة أمام الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2022، ليزيد من أوجاع اللبنانيين.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 بالمئة في 2022 وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وفق البنك الدولي.

وقال البنك إن الاقتصاد اللبناني، الذي يشهد واحدة من أكثر الأزمات احتداما في العالم، مستمر في الانكماش لكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.

وعدل البنك الدولي تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في 2021 إلى سبعة بالمئة من تقدير سابق بلغ 10.4 بالمئة.

لكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 بالمئة.

وقال رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن البلاد لا يزال بمقدورها أن تبرم اتفاقا مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج قيمته ثلاثة مليارات دولار عبر البرلمان.

لكن البنك الدولي قال إن التوصل لمثل هذا الاتفاق لا يبدو مرجحا بعد نحو سبعة أشهر من توصل بيروت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق.

وقال البنك الدولي "يظل التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولي بعيد المنال... برلمان منقسم ومعه فراغ حكومي ورئاسي بما يضفي مزيدا من الشك في القدرة على استكمال خطوات سابقة والتوصل لاتفاق نهائي في الأشهر القليلة المقبلة".

وانهار النظام المالي في لبنان في عام 2019 مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الناس في براثن الفقر وإصابة النظام المصرفي بالشلل وخروج أكبر موجة هجرة من البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية إلى 41.630 ألف ليرة للشراء، و41.680 ألف ليرة للبيع،بحسب موقع "لبنان 24".

أعلن مصرف لبنان، في بيان، أن حجم التداول على منصة "صيرفة" بلغ الإثنين - آخر إحصاء- 40 مليون دولار بمعدل 30300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي تم تنفيذها من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وشدد البيان على المصارف ومؤسسات الصرافة بضرورة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "صيرفة" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.