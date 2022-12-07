فيلم الطنطورة الوثائقي كامل.. مشاهدة وتحميل فيلم الطنطورة HD 2022

رابط مشاهدة وتحميل فيلم الطنطورة كامل hd 2022 .. قصة فيلم الطنطورة ، وبعد أن تحدث هذا الفيلم عن قصة حقيقة حول قيام جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجزرة بشعة من مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني عقب احتلال فلسطين عام 1948 وهي مجزرة قرية الطنطورة التي استشهد على إثرها ما يقارب الـمئتين شهيد فلسطيني والتي سجلت في التاريخ وبعد أن تم عرضه لاحظ فريق فلسطين اليوم الاخباري وجود عمليات بحث في الوصول إلى مشاهدة فيلم الطنطورة عبر محرك جوجل الشهير فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبير معه وسوف نضع بين ايديكم كامل التفاصيل مع تغريدات المواطنين عليه وهو التالي:

مشاهدة فيلم الطنطورة كامل hd 2022

وقام فريق فلسطين اليوم في وضع رابط مشاهدة فيلم الطنطورة كاملا بجودة HD وهو الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا حيث ستتمكنون من مشاهدة الفيلم بكل اريحية تامة مع الاهل والأصدقاء ، وفيما يلي قصته .

قصة فيلم الطنطورة الوثائقي

وحول تفاصيل قصة فيلم الطنطورة الوثائقي فهو يتحدث على النحو التالي: إذ أنه يعرض الشهادات المسجلة حول جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا ما بين 200-250 ذكرا من سكان الطنطورة في أعقاب معركة السيطرة على القرية المزدهرة والاستراتيجية على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب حيفا ، وعن باقي تفاصيل فهو على النحو التالي:

تحميل فيلم الطنطورة





شاهد فيلم الطنطورة

وبحسب القائمين على فيلم الطنطورة فإن سلطات الاحتلال الأمنية تحارب الفيلم وتسعى إلى عدم عرضه ، إلا أن القائمين قد تحدوا الاحتلال وأعلنوا أن الفيلم سيعرض في دور السينما الفلسطينية مجانا ، كما سيعرض على شاشة تلفزيون فلسطين.

وحسب مدير عام تلفزيون فلسطين خالد سكر، قال في تصريح صحفي، أنه سيتم العمل على توزيعه لكافة الهيئات الإعلامية المحلية والدولية، وأن الفيلم مرشح لجائزة أوسكار للأفلام الوثائقية الطويلة.

فيلم الطنطورة الوثائقي

حساب وردة على الفيسبوك علق على فيلم الطنطورة قائلاً: إن الفيلم مؤثر جدا يصف عينة صغيرة من مأساة شعبنا ونكبته- نكبة الشعب الفلسطيني.. على طوال ساعة ونصف لم تتوقف دموعي من الانهمار ساخنة على وجنتيّ وكأني لأول مرة اسمع وأرى قصة شعبي الذي مر بها. قصة اهل البصة وبرعم واقرت وأكثر من ٤٠٠ قرية أخرى.. وتذكرت فيلم الطنطورة التي روت عينة اخرى.. وكأن كل فيلم يروي جزءا اخر مكملا للقصة الكبيرة التي لا زالت مستمرة حتى هذا اليوم".

سناء موسى علق : لم استطع ان اكمل مشاهدة فيلم الطنطورة !!! برود القاتل الذي ازهق الارواح واستمتع بعدها بحمام سباحة على شواطئ الطنطورة الجميلة ومياهها الصافية على حد تعبير قائد الكتيبة ، الأم التي رمت بنفسها فوق جسد ابنها المقتول وقتلت هي الاخرى بالرصاص الحي كي تتوقف عن الصراخ والضجيج!!!! واحداث مؤلمة اخرى ، سأذكر من هذا الفيلم الخطير والذي يؤكد على مجزة الطنطورة من شهادات من قاموا بتلك المجزة واللذين تراجعوا فيما بعد عن هذه الشهادات ، سأتذكر طفلة غاصبة بصقت على مجرمي الاحتلال دون تردد!".

حساب مقاطعة علق: "ظهر فيه القتلة بوجوههم، وتحدثوا ضاحكين، كيف أبادوا مئات الفلسطينيين دون أن يرف لهم رمش، وكيف تسابقوا في ابتداع طرق وأساليب لقتل الأطفال والنساء بالرصاص وقاذفات اللهب".

حساب منار علق على فيلم الطنطورة :فيلم يستحق المشاهدة، شهادات حيه تدين الاحتلال وتظهر الحقيقة جليه وواضحة".

وفي نهاية المقالة التي تحدث بها فريق فلسطين اليوم حول مشاهدة وتحميل فيلم الطنطورة كامل hd 2022 على ايجي بست نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .